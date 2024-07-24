Росгвардейцы уничтожили украинскую «Бабу Ягу»

Росгвардия успешно ликвидировала гексакоптер Вооруженных сил Украины «Баба Яга» на Харьковском направлении, сообщили в пресс-службе ведомства. Военнослужащие применили необычное решение и заминировали ложный объект. Росгвардейцы устроили засаду ночью.

Российские военнослужащие заложили взрывчатку в подбитый автомобиль. К утру оператор ВСУ, который направлял гексакоптер «Баба Яга», нашел приманку и попытался атаковать ее. Дрон опустился на минимальную высоту для сброса взрывчатки, и представители Росгвардии дистанционно подорвали ложную цель. Гексакоптер был уничтожен.

Ранее FPV-дрон Тульского соединения Воздушно-десантных войск протаранил «Бабу Ягу» ВСУ в небе над Раздоловкой в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, гексакоптер, начиненный минами, которые противник собирался сбросить на позиции российских военных, взорвался в воздухе.

Десантник оценил обстановку и решил атаковать FPV-дроном вражеский аппарат, чтобы сбить его. Оператор БПЛА ВДВ набрал высоту и зашел на удобную траекторию. Затем он протаранил беспилотник ВСУ.