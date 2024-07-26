Картаполов объяснил вызвавший критику бойцов СВО запрет на гаджеты

Вызвавший критику военнослужащих запрет на гаджеты в зоне специальной военной операции (СВО) с последующей внесудебной отправкой провинившихся на гауптвахту связан с желанием сберечь командиров. Об этом в эфире «Первого канала» Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как объяснил парламентарий, одобренный Госдумой законопроект не направлен именно против гаджетов, но должен помочь командирам эффективнее осуществлять свои права по дисциплинарному воздействию на бойцов.

Депутат сообщил, что в том случае, если в зоне боевых действий будут досконально соблюдать судебный порядок, то перемещения наказываемого за провинности — в том числе и за использование смартфона — растянутся на недели.

«В боевой обстановке (...) у командиров просто нет возможности брать военнослужащего-нарушителя, искать автомобиль, брать несколько человек сопровождающих, которые повезут его за сотни километров в город, где находится военный суд, (...) ждать, пока судья вынесет вердикт, потом военнослужащего нужно вернуть в часть, оформить на него сопроводительные документы (...) новый автомобиль и везти его такое же расстояние в город, где находится гауптвахта», — заявил Картаполов.



Он добавил, что в случае выполнения всех перечисленных норм, «месяц будет человек (военнослужащий) кататься взад-вперед», но если командир принимает решение изолировать нарушителя без суда, то сам нарушает закон.

За смартфоны в армии будут наказывать 30 днями гауптвахты

Ранее военнослужащий с позывным Фенибут заявил, что в зоне СВО никто «закону следовать не будет, максимум будет несколько показательных случаев, когда поймают каких-то пьяниц и повесят эти 10 суток». По его словам, за последние полгода удалось достичь успехов на фронте как раз благодаря тому, что российские бойцы начали активно использовать гаджеты и интернет.