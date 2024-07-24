Стартовал прием заявлений на отсрочку от службы для IT-специалистов

В Минцифры сообщили о старте в России приема заявлений на IT-отсрочку от срочной службы. Принимать заявки перестанут 6 августа, передает РИА Новости.

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Отмечается, что речь идет о специалистах от 18 до 30 лет, работающих по трудовому договору, с нормальной продолжительностью рабочего дня и высшим образованием по специальности. Специалистам также необходимо проработать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

Все необходимые данные будут переданы специалистами Минцифры в Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке комиссия примет с 1 октября по 31 декабря.

Ранее президент ассоциации «Руссофт», объединяющей более 350 отечественных IT-компаний, Валентин Макаров сообщил, что с февраля 2022 года российская IT-отрасль показала рост на восемь процентов.