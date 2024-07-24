Две страны расширили военно-морскую активность у границ России

В последнее время США и Япония усилили военно-морскую активность у российских границ, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он отметил, что Москва пристально следит за действиями стран, особенно за ускорившейся ремилитаризации Токио.

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Япония не только наращивает свой военный потенциал, фактически не считаясь со все еще действующими конституционными ограничениями в этой области, но и совместно с США расширяет военно-морскую активность вблизи наших границ, — сказал Руденко.



Дипломат обратил внимание, что Соединенные Штаты и Япония при этом не оставляют попыток втянуть в свою деятельность страны НАТО. Кроме того, Руденко указал на усилия Токио по «размытию» безъядерного статуса японского государства.

Так, уточнил замглавы МИД, Токио обсуждает с Вашингтоном возможности разместить на своей территории американские ракеты средней дальности. Руденко подчеркнул, что Россия не оставит без внимания и ответа любые потенциальные угрозы своим рубежам на Дальнем Востоке.

Ранее Андрей Руденко сказал, что на сегодняшний день возвращение к нормальному межгосударственному диалогу между Москвой и Токио невозможно. Дипломат объяснил, что сперва администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды необходимо отказаться от недружественной политики. По словам Руденко, Москва продолжит руководствоваться исключительно собственными национальными интересами в отношениях с Токио.