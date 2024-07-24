Две страны расширили военно-морскую активность у границ России
В последнее время США и Япония усилили военно-морскую активность у российских границ, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он отметил, что Москва пристально следит за действиями стран, особенно за ускорившейся ремилитаризации Токио.
Япония не только наращивает свой военный потенциал, фактически не считаясь со все еще действующими конституционными ограничениями в этой области, но и совместно с США расширяет военно-морскую активность вблизи наших границ, — сказал Руденко.
Дипломат обратил внимание, что Соединенные Штаты и Япония при этом не оставляют попыток втянуть в свою деятельность страны НАТО. Кроме того, Руденко указал на усилия Токио по «размытию» безъядерного статуса японского государства.
Так, уточнил замглавы МИД, Токио обсуждает с Вашингтоном возможности разместить на своей территории американские ракеты средней дальности. Руденко подчеркнул, что Россия не оставит без внимания и ответа любые потенциальные угрозы своим рубежам на Дальнем Востоке.
Ранее Андрей Руденко сказал, что на сегодняшний день возвращение к нормальному межгосударственному диалогу между Москвой и Токио невозможно. Дипломат объяснил, что сперва администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды необходимо отказаться от недружественной политики. По словам Руденко, Москва продолжит руководствоваться исключительно собственными национальными интересами в отношениях с Токио.