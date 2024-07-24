Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинских нацбатальонов «Кракен» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Айдар» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Российская газета

«Прилетело в пригород под названием Лесное... Буквально на днях туда прибыли до двух сотен военных... Там были нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар», — отметил Лебедев. RT на русском

20 июля сообщалось, что подразделения Северной группировки войск за сутки отразили пять атак ВСУ, в том числе силы группировки «Кракен». Газета.Ru