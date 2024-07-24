Forbes: Пока ВСУ глушат свои дроны, российские войска продвигаются к Покровску

Украинские военные в Донбассе теряют свои позиции со средней скоростью около одного километра в сутки. Об этом сообщает Forbes.

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"Наихудший сценарий для украинцев довольно ужасен. Если российские силы, включая 433-й, 506-й и 1195-й мотострелковые полки, смогут продвинуться еще на девять миль к западу, они достигнут Мирнограда и Покровска, двух опорных пунктов, которые функционируют как своего рода ворота в Днепровскую область", - пишет журналист издания Дэвид Экс.



Наступлению российской армии способствует, что подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ оказались дезорганизованы. В результате украинцы начали массово глушить собственные дроны-камикадзе.