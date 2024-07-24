На Покровском направлении сформировался небольшой "котел", в который попали два батальона 31-й бригады ВСУ

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Напомним, после неожиданно быстрой сдачи важного в тактическом отношении поселка Прогресс и укрепрайона в соседнем поселке Лозоватском ВСУ, можно сказать, сами сформировали охватившие их клещи.

При этом командование бригады запрещает выход попавшим в окружение батальонам, чем усугубляет их положение и не способствует высокому боевому духу солдат, пишет канал "Работайте, братья!" со ссылкой на украинские ресурсы.

Командиры попавших в "котел" подразделений ранены или убиты.

Накануне стало известно об окружении остатков 59-й бригады в Красногоровке. Ранее в "котел" попали силы ВСУ у Нью-Йорка.