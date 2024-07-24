Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является очень сложной, российские войска атакуют на многих направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardian.

«Положение дел очень сложное, позиции ВСУ атакуются на многих направлениях», — сказал он.



В США предрекли отставку Сырского

До этого представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск «Харьков» Юрий Повх заявлял, что обстановка, в которой оказались солдаты ВСУ на территории Харьковской области, остается сложной.

Незадолго до этого о сложной ситуации для украинских военных на Покровском направлении говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом он заверял, что на других направлениях интенсивность боевых действий якобы снизилась, однако линия активного фронта увеличилась.

Позже майор ВСУ в отставке Игорь Лапин рассказал, что в украинском конфликте российские войска продвигаются вперед и ежедневно занимают новые территории. Он предложил посмотреть на карту и убедиться, что «каждый день есть какие-то позиции, которые русские занимают». По его словам, атакующие действия российской стороны подтверждаются и сводками украинского генштаба.