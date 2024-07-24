В МИД заявили о военно-морской активности Японии и США близ границ РФ

Япония продолжает вооружение, Токио и Вашингтон уже расширили военно-морскую активность около российских границ, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

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«Внимательно следим за реализацией нынешним японским руководством курса на ускоренную ремилитаризацию страны», – передает ТАСС его слова.



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Руденко отметил, что Япония не просто наращивает военный потенциал, не обращая внимания на действующие конституционные ограничения, а активно расширяет военно-морскую активность близ российских границ на Дальнем Востоке при поддержке Штатов.

Ранее Япония выразила протест России из-за санкций.