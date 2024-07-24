СМИ: Украина пытается расстроить планы России в Африке

Киев пытается расстроить планы Москвы в Африке, сообщает Le Point.

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По данным журнала, Украина пытается развивать дипотношения со странами региона. Сегодня Киев хочет нарастить свое влияние в Африке. До конца 2024 года Украина планирует открыть в регионе 20 посольств, при этом у России диппредставительств вдвое больше.

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Как заявил украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров, Киев намерен лоббировать свои интересы в столь важном для Москвы регионе.

Ранее стало известно, что число вакансий в России для сотрудников из Африки выросло в десятки раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».