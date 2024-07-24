Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников уничтожили скопления боевиков ВСУ на правом берегу и островах в дельте Днепра, сорвав ротацию националистов.

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Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.

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«Обнаруживаем скопления личного состава, где им "медом, по всей видимости, намазано" на островах на выходе из Днепра, на правобережье, где у них базы по всей видимости. Они постоянно идут по одним и тем же маршрутам, а мы их уничтожаем. Но они все равно идут туда же, где их накрывает наша артиллерия», - рассказал командир батареи РСЗО «Град» с позывным «Сатурн».



Очередная задача поступила, когда разведка обнаружила боевиков на одном из островов. Расчет РСЗО выдвинулся в указанный район и нанес разящий удар 122-мм реактивными снарядами.

Укрыться от них невозможно. В считанные секунды они достигают цели, уничтожая боевиков, бронетехнику и любые укрепления на правобережье реки.

В результате, удалось уничтожить до взвода украинских военных. Выжившие поспешили покинуть позиции. Разведку целей и корректировку осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.