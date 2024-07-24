Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с установлением контроля над населенными пунктами на стыке Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Он обратился к бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ, текст опубликован в Telegram-канале ведомства.

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Белоусов поздравил российских военнослужащих в зоне спецоперации (СВО) с освобождением населенных пунктов Розовка и Песчаное.

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«Вы уверенно продвигаетесь вперед. Тесните неприятеля на богуславском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, стойкость и героизм», — подчеркнул министр.



21 июля российские войска заняли два населенных пункта — Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. В эти населенные пункты вошли подразделения группировки войск «Запад». Они также заняли более выгодные рубежи и позиции.