"Красная звезда": С-400 сбивает ракету ATACMS за 90 секунд

Российскому зенитному комплексу С-400 "Триумф" требуется от 30 до 90 секунд для перехвата американской баллистической ракеты ATACMS, европейских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, украинской ПКР "Нептун".

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В большинстве случаев решение о поражении воздушной цели принимает командный пункт ПВО. Но если угроза скоростная и времени на переговоры нет, решение об открытии огня принимает командир боевой машины.

Как показывает опыт болевой работы, возможность сбить баллистическую ракету бывает только одна - из-за высокой скорости цели и постоянно меняющихся характеристик ее полета. По тем же причинам для уничтожения одной ATACMS требуются две зенитных ракеты, пишет "Красная Звезда".

Только в 2023 году средства ПВО РФ уничтожили более 6,3 тысячи воздушных целей противника. Среди них свыше 4,6 тысячи БПЛА, более 100 западных крылатых ракет Scalp/Storm Shadow.