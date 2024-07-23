Российский беспилотник «Форпост-Р» нанес удар по базе боевиков в Сирии

Беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р», произведённый в России, нанёс удар по месту базирования боевиков радикальных формирований в Сирии.

Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк, слова которого приводит ТАСС, целью удара было пресечь попытки боевиков атаковать объекты на подконтрольной правительству арабской республики территории.

Ранее сообщалось, что российские военные обеспечили выход пяти беженцев из сирийского лагеря «Рукбан».