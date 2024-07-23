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На Украине заявили о сложной ситуации на покровском направлении

Бывший офицер СБУ Олег Стариков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе. Об этом он высказался в беседе с политологом Русланом Бортником, передает РИА Новости.

На Украине заявили о сложной ситуации на покровском направлении
© Lenta.ru

Стариков заявил о сложной ситуации на покровском направлении и подчеркнул, что дальнейшее отступление ВСУ приведет к оперативно-тактическому поражению Украины.

«Самое угрожающее у нас направление — это покровское. Там тактический кризис, мы не можем его локализовать, не можем», — признался он.

Военные новости
Олег Стариков
Руслан Бортник
СБУ