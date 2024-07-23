Названа ключевая уязвимость F-16 на Украине

Одной из главных уязвимостей истребителей F-16 на Украине может стать привычная для украинских пилотов тактика полетов на малой высоте и короткая дистанция воздушного боя. Об этом пишет "Военная хроника".

Издание отмечает, что украинские летчики постоянно используют полеты на сверхмалой высоте, чтобы избежать обнаружения системами ПВО. Однако в документах ВВС США эта тактика в контексте применения F-16 называется "непрактичной и опасной". При этом для того, чтобы, как это делают в НАТО, летать в группе, украинцам не хватает выучки.

Наиболее сложным типом противостояния для F-16 в публикации называется воздушный бой, поскольку этот самолет уступает практически всем самолетам ВКС РФ по дальности пуска ракет и может быть сбит, даже не входя в прямую видимость.

Еще одним ограничением для F-16 станет слабая инфраструктура, которая к тому же находится под постоянным риском ракетного удара.

Новый МиГ уничтожит F-16 с дальности 300 километров

В статье высказано предположение, что F-16 будут действовать только в районах, насыщенных средствами ПВО, такими как Patriot, что косвенно поставит под угрозу и сами истребители, и эти ЗРК.

В середине июля Владимир Зеленский жаловался, что обещанные Западом американские истребители F-16 до сих пор не прибыли в страну. В США сообщали, что группа украинских летчиков, находящихся сейчас на обучении по пилотированию F-16, завершит свой курс к концу лета.