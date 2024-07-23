Запад призвали готовиться к войне в ближайшие годы

Западным странам следует готовиться к войне через три года на фоне роста международной напряженности, заявил в интервью The Guardian начальник Генштаба сухопутных войск ВС Великобритании генерал Роли Уокер.

Генерал отметил, что в настоящее время Россия и Китай активно развивают свою военную промышленность, а Иран так и не отказался от ядерных амбиций.

На фоне этого, пояснил Уокер, Соединенному Королевству следует как минимум вдвое увеличить армию в ближайшие годы, а затем утроить ее к концу десятилетия. Кроме того, в зависимости от обстоятельств, стране необходимо готовиться к возможной войне.

По его мнению, ситуация осложняется тем, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея тесно связаны друг с другом, взаимодействуют во всех областях.

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Вместе с тем, подчеркнул генерал, не следует полагать, что Великобритания безусловно будет втянута в конфликт. Он уточнил, что основной задачей правительства является укрепление армии до такого уровня, чтобы с ней считались даже ведущие державы.