Рогозин ответил Картаполову на слова о ранении из-за смартфона

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в ответ на слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, что зимой 2022 года его ранили в Донецкой народной республике (ДНР) из-за смартфона, заявил об отсутствии у него телефона в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram.

© Дмитрий Рогозин/Telegram

Ранее Рогозин раскритиковал законопроект, согласно которому бойцов спецоперации могут арестовать за использование смартфона в зоне специальной военной операции. В свою очередь, Картаполов заявил, что якобы именно телефон помог ВСУ навести орудия на ресторан, где отмечал день рождения экс-глава «Роскосмоса».

«А откуда у уважаемого Андрея Валериевича такие сведения? Причем здесь смартфон, которого у меня тогда и не было с собой, поскольку я за 15 минут до начала обстрела со своими бойцами с фронта в располагу вернулся?» — задался вопросом сенатор.



Рогозин подчеркнул, что если таким образом Картаполов хотел привести аргумент в защиту законопроекта, «то это не аргумент вовсе, а как раз наоборот».