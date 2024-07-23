Российские войска поразили военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вознесенске Николаевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

В сообщении отмечается, что ВСУ, предположительно, начинают готовить «аэродромы подскока» для работы истребителей F-16 и выясняют, насколько плотное наблюдение установлено за площадками, расположенными в центральной части Украины. RT на русском

Лебедев уточнил, что украинские силы ПВО пытались сбить ракету, однако ракета противовоздушной обороны также упала на территории военного аэродрома. ТАСС