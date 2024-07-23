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Подполье заявило об ударе по военному аэродрому ВСУ в Николаевской области

Российские войска поразили военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вознесенске Николаевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

В сообщении отмечается, что ВСУ, предположительно, начинают готовить «аэродромы подскока» для работы истребителей F-16 и выясняют, насколько плотное наблюдение установлено за площадками, расположенными в центральной части Украины. RT на русском

Лебедев уточнил, что украинские силы ПВО пытались сбить ракету, однако ракета противовоздушной обороны также упала на территории военного аэродрома. ТАСС

Стало известно об ударе по военному аэродрому ВСУ
© РИА Новости
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Сергей Лебедев
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