Украине не победить в конфликте с Россией, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши Леон Коморницкий. В интервью WNP военный подчеркнул, что вся риторика Киева и его союзников об обратном является «ерундой» и представляет собой «духоподъемную пропаганду».

Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъемная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение, — считает Коморницкий.

Он также обратил внимание, что Польша не в состоянии противостоять российской армии, если возникнет и такой конфликт. Генерал отметил, что в этом случае Варшаве едва ли стоит надеяться на помощь НАТО.

Ранее российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины с долговременных огневых позиций в Макеевке Луганской Народной Республики. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что ВСУ понесли значительные потери, из-за чего им пришлось отступить. По словам аналитика, российские войска тем временем продолжают усилия по взятию населенного пункта под полный контроль.

23 июля стало известно, что подразделения Южной группировки войск установили контроль над населенным пунктом в Донецкой Народной Республике. В Минобороны сообщили, что речь идет о селе Ивано-Дарьевка в Бахмутской области.

Подразделения группировки войск «Север» тем временем отразили три контратаки и нанесли сразу несколько поражений живой силе и технике противника. Кроме того, был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.