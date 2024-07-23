Хуситы показали новый дрон «Яффо»

Йеменские хуситы продемонстрировали свою новую разработку — боевой дрон «Яффо». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению хуситов, именно таким дроном был нанесен недавний удар по Тель-Авиву. При этом силы ПВО Израиля не смогли сбить новый БПЛА, в результате чего погиб один человек и пострадало еще десять.

Кроме того, в сети также появилось видео, демонстрирующее применение «Яффо». На опубликованных кадрах можно увидеть запуск беспилотника, а также несколько кадров с его полетом.

19 июня йеменские хуситы атаковали Тель-Авив — взрыв произошел рядом с посольством США.