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Эстонский генерал заявил, что ВСУ «латают дыры» в обороне мобилизованными

Генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги заявил, что ВСУ «латают дыры» в своей линии обороны за счет мобилизованных. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеканал ETV.

В Эстонии уличили ВСУ в залатывании мобилизованными дыр на фронте
© globallookpress.com

По словам Юхтеги, на самые пострадавшие участки украинской обороны отправляют мобилизованных. При этом изначально, согласно информации генерала, ВСУ планировали использовать мобилизованных для формирования 10 новых бригад по 5-6 тысяч человек, но в итоге в зону боевых действий стали отправлять недоукомплектованные подразделения. Помимо этого Юхтеги также заявил, что военных ВСУ зачастую обманывают, утверждая им, что они находятся в полностью укомплектованной группе.

«Это оказывает непосредственное влияние на мобилизацию в том смысле, что сами украинцы оценивают постмобилизационную подготовку как относительно скверную», — заявил он.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации.

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