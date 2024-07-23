В Эстонии уличили ВСУ в залатывании мобилизованными дыр на фронте

Генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги заявил, что ВСУ «латают дыры» в своей линии обороны за счет мобилизованных. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеканал ETV.

По словам Юхтеги, на самые пострадавшие участки украинской обороны отправляют мобилизованных. При этом изначально, согласно информации генерала, ВСУ планировали использовать мобилизованных для формирования 10 новых бригад по 5-6 тысяч человек, но в итоге в зону боевых действий стали отправлять недоукомплектованные подразделения. Помимо этого Юхтеги также заявил, что военных ВСУ зачастую обманывают, утверждая им, что они находятся в полностью укомплектованной группе.

«Это оказывает непосредственное влияние на мобилизацию в том смысле, что сами украинцы оценивают постмобилизационную подготовку как относительно скверную», — заявил он.



Ранее Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации.