Разговоры о победе Украины в конфликте с Россией являются сказками и дезинформирующей пропагандой. Об этом в интервью изданию WNP сообщил польский бывший заместитель начальника Генерального штаба войска генерал в отставке Леон Коморницкий. Lenta.ru

«Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъемная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте, — это просто недоразумение», — заявил Коморницкий. По его словам, нет никаких возможностей, которые могли бы уравновесить российский потенциал. RT на русском

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные союзники не смогут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией. Газета.Ru