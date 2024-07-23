Польский генерал прокомментировал разговоры о победе Украины

Польский генерал Коморницкий назвал разговоры о победе Украины ерундой
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Польши Леон Коморницкий назвал разговоры о возможной победе Украины в конфликте ерундой.
Такое мнение он высказал в интервью WNP.
«Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъёмная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение», — заявил Коморницкий.
По его словам, нет никаких возможностей, которые могли бы уравновесить российский потенциал.
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Он также призвал польских политиков к ответственности.