«Военная хроника» пишет, что мониторинговые каналы Украины сообщают, что внезапно пошло движение на южном фланге Артёмовска.

«Предположительно, российские войска имеют хорошее продвижение за Курдюмовкой, ВСУ вынуждены были оставить цепочку укреплений и откатиться на пару километров западнее», — говорится в материале.



Отмечается, что если эта информация подтвердится в ближайшее время, то это будет означать, что под боком у Часова Яра и Константиновки в ДНР у ВСУ может появиться ещё одна точка напряжения, на удержание которой потребуются резервы, изначально приготовленные к отправке под Часов Яр.

«Другая неприятная особенность выхода ВС России из Курдюмовки для ВСУ — давление на северный фланг Торецка», — добавили в «Военной хронике».



Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.