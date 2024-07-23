«Военная хроника»: появились данные о внезапном движении на юге Артёмовска
«Военная хроника» пишет, что мониторинговые каналы Украины сообщают, что внезапно пошло движение на южном фланге Артёмовска.
«Предположительно, российские войска имеют хорошее продвижение за Курдюмовкой, ВСУ вынуждены были оставить цепочку укреплений и откатиться на пару километров западнее», — говорится в материале.
Отмечается, что если эта информация подтвердится в ближайшее время, то это будет означать, что под боком у Часова Яра и Константиновки в ДНР у ВСУ может появиться ещё одна точка напряжения, на удержание которой потребуются резервы, изначально приготовленные к отправке под Часов Яр.
«Другая неприятная особенность выхода ВС России из Курдюмовки для ВСУ — давление на северный фланг Торецка», — добавили в «Военной хронике».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.