Вооруженные силы Украины (ВСУ) залатывают дыры на фронте мобилизованными вместо создания новых бригад. В этом Киев уличил генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги, передает ERR.

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«Они надеялись сформировать десять новых бригад — по 5000–6000 человек в бригаде. Сегодня мы видим, что мобилизованными латают дыры на фронте, на тех участках, где подразделения сильно пострадали», — заявил Юхтеги.



По его словам, на передовой присутствуют части ВСУ, укомплектованные только на 60 процентов. Генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии также рассказал, что украинским военным регулярно врут, говоря о большей численности, чем на самом деле.

Как отметил Юхтеги, прибывающие на фронт мобилизованные чаще всего плохо обучены. Это приводит к росту потерь в ВСУ.

Ранее немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке сообщил об активном отступлении Вооруженных сил Украины. Он выразил мнение, что для ВСУ сложилась «очень опасная ситуация».