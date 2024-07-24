Украинские военные за последние 24 часа в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 700 человек, сообщило Министерство обороны.

Группировка продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции и поразила живую силу и технику 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны у Часова Яра, Верхнекаменского и Красного в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 700 человек, БТР, две боевые бронированные машины, две британские гаубицы FH-70, американские гаубицы М198, М777, САУ «Гвоздика», британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

Группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР. Также отражена контратака украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады.

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 395 человек, БТР, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.

Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны. Украинская сторона в зоне ее действий потеряла до 120 человек, две гаубицы М777, две гаубицы М198 и склад боеприпасов.

Группировка «Днепр» поразила формирования 121-й и 124-й бригад теробороны у Садового, Антоновки и Золотой Балки в Херсонской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, гаубицу М777, орудие Д-20 и склад боеприпасов.