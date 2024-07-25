Отступление ВСУ из Красногоровки, Волчанск: что происходит в зоне СВО 25 июля

Российские военные расширяют зону контроля в Часове Яре, а ВСУ крупными силами отступают из района Красногоровки. Что происходит в зоне СВО утром 25 июля, какова ситуация в Волчанске?

Что происходит в Часовом Яре и ДНР 25 июля

WarGonzo сообщает, что российские войска продолжают вести бои в восточной части населенного пункта, параллельно пытаясь улучшить свои позиции севернее города, в районе Калиновки. По позициям ВСУ активно работают артиллерия и авиация ВС РФ.

На Донецком направлении российские войска продолжают теснить ВСУ к северным окраинам города.

«Положение украинского гарнизона с каждым днем становится все печальнее, но о бегстве речи пока не идет. Есть тактические успехи в районе Невельского. В районе Карловки ВС РФ продолжают вести бои на окраинах населенного пункта и севернее, на берегу Карловского водохранилища. Без существенных изменений. В Новоселовке Первой российские войска смогли продвинуться внутри населенного пункта. Продолжаются бои в Нью-Йорке, где ВС РФ планомерно выбивают ВСУ с занятых позиций», — пишет канал.



«Два майора» отмечают, что ВС РФ расширяют зону контроля в микрорайоне Канал западнее Калиновки.

«Фронтовая птичка» сообщает, что «такие населенные пункты, как Новомихайловка, Часов Яр и другие, сейчас являются горячими точками и потенциальным плацдармом для развития новых атак нашими войсками».

«Два майора» сообщают, что на Покровском направлении (западнее Авдеевки) «противник признает, что складывающаяся для него ситуация остается сложной. В Новоселовке Первой, в юго-западной части села, поднят флаг России, но с мест пишут, что пока село полностью не освобождено, хотя ситуация к этому стремительно развивается».

Также отмечается, что на Южно-Донецком направлении в Красногоровке некоторые подразделения ВСУ остаются в северной части населенного пункта.

«Сообщают об отступлении значительных сил противника из Красногоровки в надежде воссоединиться с основными вражескими частями на северо-западе. Вновь поступают сообщения о закреплении в Константиновке (западнее Парасковиевки), но подобная информация уже не раз попадала в Сеть, хотя по факту шли встречные маневренные бои», — пишет канал.



Что происходит в Волчанске под Харьковом 25 июля

«Харьковский фронт. Продолжаются ожесточенные встречные бои в Волчанске. В районе Глубокого ВСУ вновь пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные ранее позиции. Без успеха», — пишет WarGonzo.



«Два майора» сообщают, что ВС России восстановили полный контроль над н. п. Глубокое.

«ВСУ пытались в течение суток атаковать наши позиции, успеха не достигли. В Волчанске идут встречные бои в районе многоэтажной застройки», — пишет канал.



Какая сложилась ситуация в Работино 25 июля