В Литве заявили о готовности принять немецкую бригаду в 2026 году

Литва успеет подготовиться к приему бригады бундесвера, которая разместится в стране на постоянной основе, в 2026 году. Такое заявление сделала советник президента республики Аста Скайсгирите, передает ТАСС.

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«Не сомневаюсь в том, что Литва уже в 2026 году будет готова к приему и дислокации бригады бундесвера», — рассказала чиновник.



По ее словам, слухи о затягивании работ по строительству инфраструктуры для размещения бригады распространяют противники пребывания союзников в Литве.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что Вильнюс не успеет закончить строительство инфраструктуры для размещения солдат немецкой армии к 2027 году, как планировалось ранее.

Он добавил, что окончательное развертывание бригады может состояться в конце 2028-го или начале 2029 года, а размещение обойдется Вильнюсу в 800 миллионов евро.