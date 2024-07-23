В Минобороны России заявили, что расчёт «Искандера-М» нанёс удар по пункту дислокации инструкторов и наёмников из западных стран в Харьковской области.

Уточняется, что удар был нанесён по пункту временной дислокации наёмников в населённом пункте Дергачи.

«В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — сообщили в ведомстве.



Ранее Министерство обороны России опубликовало видео ударов расчётов «Искандер-М» по украинским воинским эшелонам ВСУ.