Словакия вооружает Украину «против своей воли»

Правительство Словакии «упорно отказывается вооружать Украину», но в страну все равно попадают снаряды словацкого производства, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, это связано с тем, что Братислава разрешает покупателям словацкого оружия распоряжаться им по своему усмотрению.

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Министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал Bloomberg, что в 2025 году страна намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов со 125 тысяч до 200 тысяч. Калиняк, близкий союзник премьера Роберта Фицо, подчеркнул, что в политической декларации Словакии зафиксирован отказ от бесплатной военной помощи Украине.

«Делая это, мы поддержали бы конфликт. Но мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит ВВП», - заявил министр.



Роберт Фицо, ставший премьером Словакии в 2023 году, пообещал изменить политический курс страны. Он заявил, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы. Фицо также выступал против санкций и заявлял, что хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины в альянс.