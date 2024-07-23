ВСУ ушли с позиций в Макеевке из-за серьезных потерь

Украинские военнослужащие после сильного удара ВС России оставили позиции в Макеевке, отступив на запасные северо-западнее населенного пункта. Об этом заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По его словам, российский удар привел к тому, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери.

«Оставили свои позиции, которые занимали длительное время, и отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населенного пункта», - рассказал Марочко, сославшись на собственные источники.



Ранее американское издание The Wall Street Journal отметило, что Украина не смогла восполнить потери, понесенные в ходе активных боевых действий, и ВС РФ обладают инициативой на всей 1100-километровой линии соприкосновения войск. По данным, озвученным президентом России Владимиром Путиным, ВСУ в месяц теряют около 50 тысяч человек.