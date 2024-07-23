Украинским бойцам под Купянском отправили бракованную технику
Дислоцированные в районе Петропавловки украинские военнослужащие получили от волонтеров партию бракованных беспилотников. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, партия гражданских дронов, привезенная волонтерами, оказалась с явными заводскими дефектами.
«Квадрокоптеры имеют проблемы с аккумуляторными батареями, центровкой лопастей, неисправна электронная начинка, а также есть ошибки в прошивке», - пояснил Марочко.
Он отметил, что эксперты, изучив коптеры, предположили, что они, «скорее всего, являются подделкой».
Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента
Напомним, что ВС России начали наступление в Харьковской области 10 мая. Ранее сообщалось, что российским военным удалось занять более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. При этом в июне президент России Владимир Путин заявил, что у РФ нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление.