Украинским бойцам под Купянском отправили бракованную технику

Дислоцированные в районе Петропавловки украинские военнослужащие получили от волонтеров партию бракованных беспилотников. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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По его словам, партия гражданских дронов, привезенная волонтерами, оказалась с явными заводскими дефектами.

«Квадрокоптеры имеют проблемы с аккумуляторными батареями, центровкой лопастей, неисправна электронная начинка, а также есть ошибки в прошивке», - пояснил Марочко.



Он отметил, что эксперты, изучив коптеры, предположили, что они, «скорее всего, являются подделкой».

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Напомним, что ВС России начали наступление в Харьковской области 10 мая. Ранее сообщалось, что российским военным удалось занять более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. При этом в июне президент России Владимир Путин заявил, что у РФ нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление.