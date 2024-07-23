Назван размер взятки, которую украинцы платят военкомам за отправку в тыл

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев рассказал, что местные военнообязанные платят военкому по 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей), чтобы их отправили служить в тыл. Об этом сообщает РИА Новости.

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Лебедев отметил, что сумма в 15 тысяч долларов превышает стоимость трехкомнатной квартиры в Николаеве. Несколько месяцев назад размер взятки составлял 12 тысяч долларов (чуть более миллиона рублей). Лебедев отметил, что глава местного Ленинского территориального центра комплектования (ТЦК) Владимир Тимошин с «военными и коммерсантами, и с жуликами на короткой ноге».

«Откупиться у него стоит 15 тысяч долларов. Но это не выезд, это трудоустройство с «отмазкой» - чаще в обслугу ВСУ в тылу», - заявил Лебедев.



В мае на Украине вступил в силу закон о мобилизации. Он уменьшил нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упростил процедуру вручения повесток. После вступления закона в силу все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные.

The Times сообщала, что украинцы платят до пяти тысяч долларов (более 430 тысяч рублей) за побег из страны - столько берут проводники, обещающие провести их через границу.

Газета The Washington Post рассказала, что украинские власти выявили 825 случаев, когда уклонисты давали взятки пограничникам, чтобы их выпустили из страны. Общая сумма взяток составила 228 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей).