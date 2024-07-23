Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов

Украинский посол в Молдавии Марк Шевченко сообщил, что Киев ведёт диалог с Кишинёвом о возвращении уклонистов.

Об этом сообщает телеканал TV8.

По его словам, законодательство и правовая база по вопросам беженцев в Европе и Молдавии не была адаптирована под ситуацию, с которой столкнулась Украина.

«С Молдавией у нас есть определённый диалог о так называемых уклонистах», — добавил Шевченко.



Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине уклонисты платят в общей сложности до $2 млрд в год.