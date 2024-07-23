JPost: ЦАХАЛ может временно уйти из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно уйти из сектора Газа, чтобы дать возможность приступить к первому этапу сделки по освобождению заложников, удерживаемых радикалами движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленные источники в оборонном ведомстве.

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Несколько высокопоставленных источников в израильском министерстве обороны высказали мнение, что если ЦАХАЛ полностью уйдет из Газы на 42 дня, то Израиль не понесет значительных потерь в плане безопасности. Однако, отмечает издание, это поможет освободить от 18 до 33 заложников из 120 оставшихся в плену ХАМАС.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предстоящие дни обсудит сделку с высшими должностными лицами США во время своего трехдневного визита в Вашингтон, начавшегося в понедельник. Консультации по вопросам урегулирования в секторе Газа между представителями Израиля и ХАМАС проходят при посредничестве Египта, Катара и США.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.