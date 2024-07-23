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Российские FPV-дроны подбили Abrams на покровском направлении в ДНР

Расчеты FPV-дронов Вооруженных сил РФ подбили американский Abrams в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Ян Гагин.

Российские военные подбили Abrams в ДНР
© globallookpress.com
"На покровском направлении наши дроноводы подбили очередной Abrams. По технике отработали в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении", - сказал Гагин.

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Вместе с танком пострадал экипаж. Согласно данным объективного контроля, при попытке покинуть технику члены экипажа были уничтожены.

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