Министр обороны Британии сообщил о серьезных проблемах в армии
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что вооруженные силы страны сталкиваются с рядом серьезных проблем. Об этом сообщает Sky News.
Глава ведомства подчеркнул, что трудности у сухопутных, военно-морских и военно-воздушные сил.
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«Опустошение сил, расточительство при закупках, низкий боевой дух, кризис набора и удержания служащих, а также ветераны, которые не могут получить доступа к услугам, которых они достойны», — сказал министр.
По его словам, с момента прихода к власти нового лейбористского правительства в Британии стало заметно, что эти проблемы «гораздо серьезнее», чем ранее казалось партии.