Мобилизация: последние новости на сегодня 23 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 июля 2024, в материале «Рамблера».

Военных в зоне СВО захотели наказывать за использование гаджетов

Дисциплинарный арест на срок до десяти суток могут ввести для военных России, которые нарушили запрет предоставления журналистам или распространения в Сети информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на поправки, которые поддержали в Госдуме.

Нарушение запрета на ношение при исполнении гаджетов, которые могут передавать геолокацию и распространять иную информацию в интернете, тоже будет караться дисциплинарные арестом.

Наказание смогут назначать за несколько грубых проступков, частично или полностью суммируя сроки ареста по каждому из них.

Нижегородским участникам СВО передали три автомобиля

В Нижнем Новгороде сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, передали три автомобиля «Нива» и грузовой фургон бойцам специальной военной операции, сообщает pravda-nn.ru.

Полноприводные внедорожники часто используются для перевозки личного состава. Его эффективность проверена на практике.

За время проведения спецоперации правительство области и координационный центр обеспечили свыше 580 конвоев гумпомощи, приобрели и направили бойцам более 200 автомобилей.

Тактическое снаряжение получат вологодские бойцы СВО

В Вологде член Общественного совета при губернаторе Константин Закутаев передал тактическое снаряжение для военнослужащих, пребывающих в зоне боевых действий, сообщает vologda.ru.

Снаряжение приобретено напрямую из стран Ближнего Востока. Оно проверено десятилетиями в боевых действиях.

С начала проведения специальной военной операции вологжане отправили в зону боевых действий более 303 тонн гуманитарной помощи.