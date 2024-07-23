Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 июля 2024 года.

ВХ: В районе Нью-Йорка наметилась тенденция к замыканию группировки ВСУ

Вооруженные силы Украины рискуют попасть в окружение у донецкого поселка Нью-Йорк, сообщает «Российская газета».

В настоящее время началось формирование «котла». В последние 72 часа, после серии мощных авианалетов российские силы приступили к нанесению череды ударов.

В Нью-Йорке штурмовые отряды пробились в центр поселка, обходят его с востока и запада.

Экипаж вертолёта Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ

Экипаж российского вертолёта Ка-52М поразил подразделения противника в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщает RT.

Удар, по данным Минобороны РФ, наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам.

Ранее ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ объёмом 400 тонн.

Минобороны заявило о поражении "Градами" замаскированных позиций ВСУ

Расчеты российской РСЗО «Град» уничтожили замаскированные позиции и скопление личного состава противника в ходе выполнения огневых задач, сообщает ТАСС.

Артиллерийские расчеты в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники и живой силе Вооруженных сил Ураганы.

Противник также продолжает размещать командные пункты, в том числе в жилых домах, прикрываясь гражданской инфраструктурой, но это не мешает разведывательным подразделениям армии России выявлять их и передавать координаты расчетам «Град» для уничтожения.

Массированные удары не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях.