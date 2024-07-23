Украинский БПЛА атаковал автомобиль в селе Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал движущийся автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области, ранены трое мужчин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Щетиновка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены трое мужчин. Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал губернатор.



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По его словам, врачи оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. "От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - добавил Гладков.