Бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Переездное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

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«В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления противника, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии», — сообщили в оборонном ведомстве.



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Отмечается, что в штурме также участвовали БМД-2 и танк Т-80.

Ранее сообщалось, что ВС России стали наносить расходящиеся удары и фактически окружать гарнизон ВСУ, успешно добравшись к центру поселка Нью-Йорк в ДНР. Таким образом Российская армия стала воспроизводить мини-копию «очеретинского цветка».