Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил России за сутки уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, слова которого передает ТАСС.

Он также заявил, что за сутки были уничтожены три пункта боепитания ВСУ. Также сообщалось, что расчеты "Градов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" ударили по выявленным позициям Вооруженных сил Украины. Кроме того, расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" из группировки "Центр" ликвидировал немецкую самоходную гаубицу PzH 2000 ВСУ на Авдеевском направлении.

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22 июля стало известно, что в результате ракетного удара, который Вооруженные силы России нанесли по Одессе, были уничтожены 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), еще 25 получили ранения.