Словакия нарастит производство боеприпасов, однако власти страны не могут контролировать, куда они будут направлены, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Минобороны Роберта Калиняка.

Официально Братислава отказалась помогать Киеву в военном плане, однако снаряды Словакии все равно попадают на Украину. Министр указал, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять. Глава военного ведомства отметил, что не планируется ограничивать производство оборонной продукции, которая поддерживает валовой внутренний продукт. В противном случае, ограничения в этой сфере нанесли бы ущерб интересам Словакии.

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Страна намерена увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов со 125 тысяч до 200 тысяч в следующем году. Специальная военная операция России на Украине, с которой Словакия имеет общую границу протяженностью 97 километров, возродило интерес к военной промышленности и побудило словацкие компании попытаться увеличить производство.

Когда кабинет Роберта Фицо пришел к власти в октябре 2023 года, он заявил, что вложит €100 млн в возрождение отрасли, которая также производит гаубицы и минометы. Теперь Калиняк думает о будущем и хотел бы, чтобы словацкие компании были вовлечены в каждый этап цепочки поставок для производства боеприпасов. Достижение этой цели займет годы, подчеркнул он, не вдаваясь в подробности.

Правительство страны прекратило прямые военные поставки на Украину из собственных запасов. Предшественники Фицо отправляли Киеву боеприпасы, танки, С-300 и даже самолеты МиГ-29. Однако в то же время Фицо заявил, что его правительство не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов от частных производителей.

Экс-министр обороны Ярослав Над говорил, что подавляющая часть продукции словацких заводов, выпускающих боеприпасы калибра 155 мм, идет на Украину. Хотя этот шаг помог Киеву пополнить запасы боеприпасов, Словакия по-прежнему крайне скептически относится к дальнейшей помощи Киеву.