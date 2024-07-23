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МО РФ: расчет САУ "Малка" группировки "Центр" уничтожил немецкую PzH 2000 ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" из группировки "Центр" ликвидировал немецкую самоходную гаубицу PzH 2000 ВСУ на Авдеевском направлении.

Группировка "Центр" уничтожила немецкую PzH 2000 ВСУ
© РИА Новости

Об этом сообщило министерство обороны РФ.

"Военнослужащие расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" уничтожили немецкую САУ PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) в районе Авдеевки", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

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Ведомство уточнило, что удар по САУ, скрытой в лесополосе, корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата. Артиллеристы выполнили серию залпов с использованием 203-мм осколочно-фугасных снарядов весом 110 килограммов каждый, поразив цель на расстоянии более 20 километров.

"Выкатились как обычно, начали работать и с третьего выстрела попали, а четвертым добили. Вначале мы ее прожгли, а потом у нее БК (боекомплект. - ред.) сдетонировал. Разнесло на пол-леса", - рассказал член расчета с позывным "Опер".

После выполнения задания расчет быстро покинул огневую позицию под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы. "Самое главное - своевременно выдвинуться, отработать по цели и незамеченным вернуться обратно. Мы делаем свою работу и все. Для меня лучшего орудия нет!" - отметил командир 2С7М "Малка" с позывным "Дядя".

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