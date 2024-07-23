Планы ВСУ на случай сдачи Одессы раскрыли

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Одессе на случай возможной сдачи города. Об этом ТАСС сообщили представители подпольной организации «Дозор».

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«В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения. Минирование объектов жизнеобеспечения при отходе ВСУ из населенных пунктов для них обычное явление», — раскрыл представитель подполья.



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