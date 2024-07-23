Развожаев: В Севастополе уничтожили более 15 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА в Севастополе, уничтожены около 15 дронов. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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— В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 БПЛА. Никакие объекты в городе не пострадали, — написал он в Telegram-канале.

Глава города добавил, что обломки одного из дронов разбили стекло грузовой машины, остатки второго БПЛА упали рядом с домом в районе СНТ.

В эту же ночь средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Севским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

22 июля в Сети появилось видео атаки беспилотника ВСУ по территории Нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. На кадрах видно, как БПЛА под звуки стрельбы стремительно падает вниз.