Минобороны заявило о поражении "Градами" замаскированных позиций ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные позиции и скопление личного состава ВСУ в ходе выполнения огневых задач, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз расчеты "Градов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отработали огневой удар по выявленным позициям и командным пунктам ВСУ. Расчеты РСЗО оперативно заняли огневые позиции и после получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки нанесли удар по выявленным огневым позициям и объектам противника", - сказали в военном ведомстве.



В МО РФ также отметили, что украинские военнослужащие продолжают размещать командные пункты в том числе в жилых домах, прикрываясь гражданской инфраструктурой, но это не мешает разведывательным подразделениям армии выявлять их и передавать координаты расчетам РСЗО "Град" для уничтожения.

"Ежедневно "Грады" наносят ВСУ невосполнимый ущерб.

Массированные удары реактивных систем залпового огня не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях. Крупные формирования несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским военным. В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей", - добавили в Минобороны РФ.