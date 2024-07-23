В ГД предложили считать ношение гаджетов в зоне СВО дисциплинарным проступком

«Новые положения дают командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции и начальникам гарнизонов право назначать дисциплинарный арест военнослужащим мужского пола, включая солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Дисциплинарный арест может быть назначен на срок до 10 суток за один серьезный дисциплинарный проступок», — сообщает издание. Кроме того, в числе грубых дисциплинарных проступков предлагается включить нарушение запрета на предоставление средствам массовой информации или распространение в интернете данных о военнослужащих, гражданах, призванных на военные сборы, а также об уволенных с военной службы, их семьях или родителях. Это касается, в том числе, информации, которая может помочь установить местонахождение указанных лиц в определенный период другим людям. Согласно законопроекту, дисциплинарный арест может быть назначен за распространение информации о деятельности органов военного управления, воинских формирований, частей и других организаций, входящих в состав Вооруженных сил РФ, включая данные об их расположении или перемещении, которые не являются государственной тайной. «Грубым дисциплинарным проступком также считается нарушение запрета на использование во время исполнения служебных обязанностей электронных устройств, способных передавать данные о геолокации в режиме онлайн. Это включает в себя запрет на ношение электронных изделий и приборов бытового назначения, которые могут хранить или передавать аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации через Интернет», — пишет ТАСС. Дисциплинарный арест за несколько серьезных дисциплинарных нарушений будет назначаться путем частичного или полного суммирования сроков ареста. При этом общий срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 15 суток. Поправки были внесены ко второму чтению проекта основного закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста для военнослужащих, участвующих в СВО». Ранее, в Госдуме предложили ужесточить наказание за преднамеренное уничтожение или повреждение имущества по мотивам экстремизма. Предлагается внести изменения в ч.2 ст.167 УК РФ. Фото: Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0