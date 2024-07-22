В Латвии сообщили об отправке более 500 дронов Украине

Латвийские власти отправили Киеву новую партию беспилотников - более 500 штук . Об этом сообщил министр обороны Латвии Адрис Спрудс.

"Пакет из более 500 дронов начинает путь на Украину", - написал он в X (ранее Twitter).



Как отмечает портал rus.lsm.lv, в апреле и мае Латвия уже отправила Киеву 135 дронов на сумму около €1 млн. Всего руководство прибалтийской республики в начале июля обещало поставить на Украину более 2,5 тыс. дронов различных типов, произведенных латвийскими предприятиями, на сумму около €4 млн.